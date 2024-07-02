НАТО подготовит для Украины нового чиновника

WSJ: НАТО отправит чиновника на Украину и создаст новое командование

НАТО готовит к отправке на Украину нового высокопоставленного чиновника. Также в планах создать новое командование в рамках мер по оказанию долгосрочной помощи Киеву, сообщила газета Wall Street Journal.

По данным издания, НАТО соберет новое командование в немецком городе Висбаден, которое будет координировать поставки военной техники ВСУ и обучать украинских солдат.

В операции под названием «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины» задействуют не менее 700 военнослужащих США и других стран-союзников.

«Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке», — отметили авторы статьи.

Согласно данным WSJ, план альянса направлен на то, чтобы сделать ВСУ более похожими на армию НАТО.

Очередной саммит НАТО проведут в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024. Ранее в Белом доме сообщили, что в рамках предстоящего мероприятия нет планов позвать Украину в Североатлантический альянс.