Дополнительные пункты повестки саммита НАТО посвятят Путину

В Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Некоторые объявленные на нем меры адресуют президенту России Владимиру Путину, заявил профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович на сайте Совета по международным отношениям (CFR).

Дискуссии, по словам ученого, проведут для трех групп аудитории — Украины, России и республиканцев в США. Альянс обсудит расширение военной помощи, желаемый исход конфликта, доведение оборонных расходов стран Европы до 2%. Сестанович заявил, что участники саммита отдельно подадут знак российскому руководству.

«Все темы, направленные на Украину и на республиканцев США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита», — сказал он.

По информации Сестановича, НАТО на саммите объявит об увеличении количества и размера подразделений, готовых к развертыванию в сжатые сроки, а также переложит ответственность за координацию военной помощи Украине с США на сам альянс. Его члены также возьмут на себя новые обязательства по интеграции оборонного производства.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. От Украины в нем примут участие президент Владимир Зеленский, руководитель его офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.