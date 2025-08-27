Президент Финляндии Александр Стубб делает провокационные заявления, чтобы обострить конфликт с Россией. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Поводом для комментария стал призыв Стубба к западным странам надавить на Россию новыми санкциями и торговыми пошлинами, чтобы она согласилась завершить конфликт с Украиной.

«Наш худший президент продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда Финляндией будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но это случилось», — написал Малинен.

Ранее финский лидер заявил, что президента России Владимира Путина могут склонить к миру на Украине страны, которые находятся на Востоке. Поэтому, по мнению Стубба, Европе необходимо ввести пошлины против торгующих с РФ государств.