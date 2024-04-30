Корректную версию разговора Лаврова и Мухриддина опубликовал МИД России | 360°

Мир 30 апреля 2024, 20:30 Корректную версию разговора Лаврова и Мухриддина опубликовал МИД России Pxhere

Читать 360 в

Конкретную версию разговора глав Министерств иностранных дел России Сергея Лаврова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина изложило российское внешнеполитическое дипведомство. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России», — ответил собеседник агентства на вопрос о разночтениях в сообщениях для СМИ у России и Таджикистана.

Реклама

Ранее министерство иностранных дел республики вызвало посла России Семена Григорьева и вручил ему ноту из-за якобы нарушений прав таджикистанцев. МИД выразил озабоченность в связи с «проявлением подчеркнуто негативного отношения» к гражданам Таджикистана.

Лавров 30 апреля созвонился со своим коллегой Мухриддином и разъяснил тщательную проверку приезжающих иностранцев после трагедии в «Крокус Сити Холле». Российский министр отметил, что меры не направлены против представителей конкретной нации или религиозной группы. Более того, они временные.