Корректную версию разговора Лаврова и Мухриддина опубликовал МИД России | 360°

30 апреля 2024, 20:30
Корректную версию разговора Лаврова и Мухриддина опубликовал МИД России
Конкретную версию разговора глав Министерств иностранных дел России Сергея Лаврова и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина изложило российское внешнеполитическое дипведомство. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.
«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России», — ответил собеседник агентства на вопрос о разночтениях в сообщениях для СМИ у России и Таджикистана.
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Ранее министерство иностранных дел республики вызвало посла России Семена Григорьева и вручил ему ноту из-за якобы нарушений прав таджикистанцев. МИД выразил озабоченность в связи с «проявлением подчеркнуто негативного отношения» к гражданам Таджикистана.
Лавров 30 апреля созвонился со своим коллегой Мухриддином и разъяснил тщательную проверку приезжающих иностранцев после трагедии в «Крокус Сити Холле». Российский министр отметил, что меры не направлены против представителей конкретной нации или религиозной группы. Более того, они временные.
Сергей Лавров
Россия
Таджикистан
Теракт в «Крокусе»
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