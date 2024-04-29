МИД Таджикистана вызвал посла России | 360°

Мир 29 апреля 2024, 16:41 МИД Таджикистана вызвал посла России МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушений прав своих граждан РИА «Новости»

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МИД Таджикистана вызвал посла России Семена Григорьева и вручил ему ноту из-за якобы нарушений прав граждан республики. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник департамента информации внешнеполитического ведомства.

МИД выразил озабоченность в связи с «проявлением подчеркнуто негативного отношения» к гражданам Таджикистана.

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«Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации», — отметил источник агентства.

Ранее внешнедипломатическое ведомство Таджикистана посоветовало жителям воздержаться от поездок в Россию. Дипломаты призвали не посещать страну без острой необходимости вне зависимости от того, на каком виде транспорта совершается въезд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» страна приняла дополнительные меры безопасности.