Королеву красоты из Чили объявили одержимой из-за песни

Победительницу конкурса «Мисс мира Чили 2025» Игнасию Фернандес называли одержимой из-за ее выступлений в дэт-метал-группе Decessus. Об этом она рассказала Daily Star .

С 2020 года 28-летняя Фернандес была вокалисткой коллектива и использовала гроулинг — экстремальную технику, при которой голос напоминал низкое утробное рычание. На конкурсе красоты она вышла на сцену вместе с гитаристом Decessus и исполнила одну из песен группы.

Ролик с выступлением Фернандес стал вирусным в Чили. Но, по словам королевы красоты, многих жителей страны напугала ее манера пения.

«Конечно, я получала сообщения, что я одержимая, особенно от женщин постарше. Но меня совершенно это не волнует», — заявила она.

Фернандес добавила, что сильнее расстроилась из-за обвинений в обработке вокала искусственным интеллектом.

Ранее в Гватемале задержали 24-летнюю королеву красоты Дженнифер Динору Бачес Боланьос. Ее обвинили в связях с деятельностью наркосиндиката.