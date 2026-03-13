В Гватемале 24-летнюю королеву красоты задержали за наркоторговлю

В Гватемале 24-летнюю королеву красоты Дженнифер Динору Бачес Боланьос задержали по обвинению в связях с деятельностью наркосиндиката. Об этом сообщило Emisoras Unidas.

Девушка попала в поле зрения правоохранительных органов еще в октябре 2025 года, когда полиция прервала вечеринку с ее участием. На месте мероприятия силовики обнаружили и изъяли оружие и порядка 400 пакетов с кокаином.

Тогда Боланьос удалось выйти на свободу, но в конце года суд выдал повторный ордер на ее арест, поскольку против девушки появились новые доказательства.

Обвиняемую задержали 4 марта на выходе из торгового центра, перед этим она скрывалась несколько месяцев.

