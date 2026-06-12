Умерла старшая дочь короля Таиланда

Старшая дочь короля Таиланда умерла в возрасте 47 лет

Старшая дочь короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона принцесса Пхатчара Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. Об этом газете Nation сообщила пресс-служба Бюро королевского двора.

Последние 3,5 года принцесса находилась в коме. С 21 мая ее состояние ухудшилось после попадания инфекции в брюшную полость из-за воспаления кишечника.

Нарентхиратхеппхаявади также страдала от аномальной свертываемости крови, нерегулярного сердцебиения и низкого кровяного давления.

«Ее Королевское Высочество 11 июня мирно скончалась в больнице короля Чулалонгкорна при на 47-м году жизни», — заявили в Бюро.

В декабре 2022 года принцесса потеряла сознание на фоне проблем с сердцем в ходе тренировки служебных собак на полигоне сухопутных войск в районе Пакчон. Все эти годы врачи поддерживали ее жизнь с помощью медицинских систем.

В октябре 2025 года в Таиланде объявили 12-месячный траур из-за смерти бывшей королевы Сирикит.