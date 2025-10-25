В Таиланде объявили годовой траур из-за смерти бывшей королевы Сирикит

Бывшая королева Таиланда Сирикит умерла в 93 года. Об этом сообщил CNN со ссылкой на заявление королевского двора.

«В королевстве объявляется траур в связи с кончиной Ее Величества королевы-матери Сирикит. Траур продлится один год», — отметили власти азиатской страны.

Сирикит скончалась в больнице Бангкока, где находилась длительное время из-за инфекции крови. На публике она давно не появлялась в связи с состоянием здоровья.

Бывшая королева была супругой экс-короля Таиланда Пхумипона Адульядета и матерью действующего правителя страны Махи Вачиралонгкорна.

