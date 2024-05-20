Король Саудовской Аравии заболел пневмонией | 360°

Мир 20 мая 2024, 01:44 Король Саудовской Аравии заболел пневмонией SPA: у короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда обнаружили пневмонию РИА «Новости»

Читать 360 в

У короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда обнаружили воспаление легких. Об этом сообщило агентство SPA.

«Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», — отметили в королевской канцелярии.

Реклама

Накануне стало известно, что Салмана бен Абдель Азиза поместили в больницу для прохождения медицинского обследования из-за болей в суставах и высокой температуры. Месяц назад 88-летний монарх уже проходил плановое медобследование в больнице в Джидде.

Ранее Саудовская Аравия выступила против планов конфискации Евросоюзом российских активов.