Король Саудовской Аравии попал в больницу | 360°

19 мая 2024, 11:41
Король Саудовской Аравии попал в больницу
SPA: саудовский король пройдет медобследование из-за высокой температуры
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд попал в больницу. Об этом сообщило новостное агентство SPA.
По данным издания, глава государства проходит медицинское обследование из-за болей в суставах и высокой температуры.
Реклама
«Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений», — заявили авторы материала.
Месяц назад 88-летний монарх уже проходил плановое медобследование в больнице в Джидде. Процедуры завершились в день госпитализации.
Ранее появилась информация о заболевании британского короля Карла III. Монарху диагностировали рак.
Здравоохранение
Больницы
Саудовская Аравия
Реклама
Реклама