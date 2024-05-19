Король Саудовской Аравии попал в больницу | 360°

Мир 19 мая 2024, 11:41 Король Саудовской Аравии попал в больницу SPA: саудовский король пройдет медобследование из-за высокой температуры РИА «Новости»

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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд попал в больницу. Об этом сообщило новостное агентство SPA.

По данным издания, глава государства проходит медицинское обследование из-за болей в суставах и высокой температуры.

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«Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений», — заявили авторы материала.

Месяц назад 88-летний монарх уже проходил плановое медобследование в больнице в Джидде. Процедуры завершились в день госпитализации.

Ранее появилась информация о заболевании британского короля Карла III. Монарху диагностировали рак.