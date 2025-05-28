Во время девятого испытательного полета космический корабль Starship развалился и сгорел в атмосфере при возвращении на Землю. Об этом сообщили в SpaceX во время прямой трансляции запуска на YouTube-канале компании.

«Мы потеряли связь с кораблем пару минут назад. Таким образом, девятое летное испытание подошло к концу», — отметили в организации.

Корабль стартовал с космодрома Starbase, расположенного на территории южного Техаса, сообщили «Известия». По плану судно должно было совершить посадку в Мексиканском заливе.

Примерно через полчаса после старта с кораблем потеряли связь, после чего он начал беспорядочно вращаться.

По предварительным данным, Starship совершил виток вокруг Земли и разрушился над Индийским океаном при входе в атмосферу.

Это не первая неудача при запуске Starship. В начале марта компания SpaceX заявила о потере связи с космическим кораблем во время восьмого тестового запуска. Испытания 17 января также закончились провалом. Владелец компании Илон Маск тогда назвал причиной крушения утечку кислорода или топлива. При этом американский бизнесмен уверен, что уже в конце 2026 года корабль Starship с роботом Optimus отправится на Марс.