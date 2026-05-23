Корабль Starship новой конструкции взорвался после приводнения

Космический корабль Starship компании SpaceX приводнился после 12-го полномасштабного испытания, после чего взорвался. Трансляцию вела компания в соцсети Х .

После взрыва над водой поднялось оранжевое грибовидное облако. Сотрудники SpaceX, наблюдавшие за приводнением, встретили происходящее аплодисментами.

Это было полномасштабное испытание полностью модернизированной версии (Version 3) корабля. Ракета впервые стартовала с новой второй пусковой площадки на космодроме Starbase в Техасе. Во время разворота над Мексиканским заливом ускоритель Super Heavy потерял один из двигателей, обломки взорвавшегося агрегата упали в опасную зону. Инцидент назвали аномалией.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ожидает заключения обо всех неполадках, возникших в ходе тестового полета. В ведомстве уже оценивают ситуацию, но пока не готовы сделать заключение об этом происшествии.