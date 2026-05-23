Корабль Starship новой конструкции взорвался после приводнения
Космический корабль Starship компании SpaceX приводнился после 12-го полномасштабного испытания, после чего взорвался. Трансляцию вела компания в соцсети Х.
После взрыва над водой поднялось оранжевое грибовидное облако. Сотрудники SpaceX, наблюдавшие за приводнением, встретили происходящее аплодисментами.
Это было полномасштабное испытание полностью модернизированной версии (Version 3) корабля. Ракета впервые стартовала с новой второй пусковой площадки на космодроме Starbase в Техасе. Во время разворота над Мексиканским заливом ускоритель Super Heavy потерял один из двигателей, обломки взорвавшегося агрегата упали в опасную зону. Инцидент назвали аномалией.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ожидает заключения обо всех неполадках, возникших в ходе тестового полета. В ведомстве уже оценивают ситуацию, но пока не готовы сделать заключение об этом происшествии.