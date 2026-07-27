«Копать, так копать». Захарова высказалась о новых санкциях ЕС против России

Новый пакет санкций против России, согласованный Евросоюзом, нанес ущерб глобальной энергетической безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Документом ограничили операции с несколькими российскими банками, ввели новые меры против судов так называемого теневого флота и сохранили действующий потолок цен на российскую нефть.

«Уже забыли, что периодически надо посматривать куда-то наверх. А так, если бы посматривали, увидели бы, что давным-давно себя закопали, что нет никакой возможности без руки сверху оттуда выбраться. Они углубились беспросветно <…> в собственную же яму», — сказала Захарова.

Отдельно дипломат раскритиковала подход ЕС к ценам на нефть. Она назвала фарсом решение зафиксировать их лимит на прежнем уровне: по словам Захаровой, властям ЕС пришлось скорректировать собственные правила, поскольку рыночная конъюнктура могла автоматически увеличить допустимый предел.

«Это говорит в первую очередь об их интеллектуальных способностях, а лучше сказать, об их отсутствии. Принятые меры не приведут к изменению российского внешнеполитического курса, но совершенно точно нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности. Но кого эти мелочи волнуют в Брюсселе? Как говорится, копать, так копать», — заключила Захарова.

Очередной, 21-й по счету, пакет санкций против РФ приняли в Евросоюзе 23 июля. Ограничения коснулись 170 организаций и 48 физических лиц.