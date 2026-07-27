«Копать, так копать». Захарова высказалась о новых санкциях ЕС против России
Захарова: новые санкции ЕС против России нанесли ущерб энергобезопасности мира
Новый пакет санкций против России, согласованный Евросоюзом, нанес ущерб глобальной энергетической безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Документом ограничили операции с несколькими российскими банками, ввели новые меры против судов так называемого теневого флота и сохранили действующий потолок цен на российскую нефть.
«Уже забыли, что периодически надо посматривать куда-то наверх. А так, если бы посматривали, увидели бы, что давным-давно себя закопали, что нет никакой возможности без руки сверху оттуда выбраться. Они углубились беспросветно <…> в собственную же яму», — сказала Захарова.
Отдельно дипломат раскритиковала подход ЕС к ценам на нефть. Она назвала фарсом решение зафиксировать их лимит на прежнем уровне: по словам Захаровой, властям ЕС пришлось скорректировать собственные правила, поскольку рыночная конъюнктура могла автоматически увеличить допустимый предел.
«Это говорит в первую очередь об их интеллектуальных способностях, а лучше сказать, об их отсутствии. Принятые меры не приведут к изменению российского внешнеполитического курса, но совершенно точно нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности. Но кого эти мелочи волнуют в Брюсселе? Как говорится, копать, так копать», — заключила Захарова.
Очередной, 21-й по счету, пакет санкций против РФ приняли в Евросоюзе 23 июля. Ограничения коснулись 170 организаций и 48 физических лиц.