Контрабандисты или агенты? На Западе выяснили, кто запускает белорусские шары в Литву

Politico: воздушные шары в Литву запустили табачные контрабандисты из Белоруссии

В появлении белорусских воздушных шаров, которые напугали литовцев и спровоцировали закрытие границ и введение режима ЧП в стране, виноваты контрабандисты табачной продукции, а не спецагенты, подрывающие безопасность общества. Об этом сообщило издание Politico .

В Литве арестовали 21 человека по делу о нелегальном ввозе сигарет из Белоруссии. В рамках схемы контрабандисты использовали воздушные шары с GPS-трекерами.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что шары якобы занимаются «гибридной деятельностью». Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен вообще назвала их запуск «совершенно неприемлемой гибридной атакой со стороны режима» белорусского лидера Александра Лукошенко.

Кроме того, Литва направила сотни военных на борьбу с белорусскими шарами. Армия не стала сбивать аэростаты системами ПВО, потому что это дорого и рискованно.