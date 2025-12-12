Литва направила сотни военных на борьбу с белорусскими воздушными шарами

В Литве произошло «общенациональное объединение» в ответ на угрозу со стороны белорусских шаров-аэростатов, которые, по некоторым данным, перевозят контрабанду сигарет. Об этом заявил представитель Вооруженных сил республики Лютаурас Багочюнас, сообщил сайт LRT.lt .

«Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко не ожидал одного общего эффекта от проведения этой гибридной атаки — взаимодействие между институтами и, самое главное, доверие друг к другу укрепляются каждый день, каждую ночь и каждый час», — заявил военный.

Армия республики решила не сбивать аэростаты системами ПВО, так как это слишком дорого и рискованно. Вместо этого рассматриваются другие способы противодействия «гибридным атакам».

Вдоль границы с Беларусью уже разместили батальоны противовоздушной обороны, заявил представитель армейского командования республики полковник Лютаурас Багочюнас. ВС Литвы направили сотни военных на борьбу с воздушными шарами, сообщил Sputnik.