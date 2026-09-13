Киевский режим мечтает о реализации идеи прямого столкновения России и Запада. Об этом РИА «Новости» заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, нынешней верхушке киевского режима не нужен мир в стране.

«Сверхидеей является желание втянуть в прямое столкновение Россию и Запад. Они избрали путь провокаций и террора, двигаясь от этапа к этапу», — объяснил Константинов.

Парламентарий добавил, что киевский режим давно использует конфликт в качестве способа разворовывания западных средств и собственной наживы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что страна не собирается на время дипломатического процесса приостанавливать специальную операцию. По его словам, Россия нацелена на переговоры по урегулированию конфликта, а продолжительность СВО зависит в том числе от советов Запада.