Создание государства Украина — это колоссальная ошибка, потому что страной воспользовались западные элиты, чтобы реализовать свои антироссийские планы. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости» .

«Изначальная проблема и колоссальная ошибка — это создание самой Украины и попытки дать ей государственность. Имея границы с Россией и Европой, она становится лакомым куском для всех западных элит», — сказал он.

По словам Константинова, через Украину недоброжелатели решили попытаться уничтожить Россию. Она нужна европейцам в качестве образа врага, чтобы решить свои внутренние проблемы.

«Они используют нас как пугало. И это работает веками», — сказал глава крымского парламента.

Он обратил внимание, что теперь евробюрократия стремится объединить и централизовать ЕС, чтобы выкачать из европейцев все средства и ресурсы. Для этого западным элитам нужен образ врага. Украина в этой истории стала инструментом.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что Россия продолжит выполнять цели СВО и США не смогут остановить ее. По его словам, у Америки нет влияния на российскую сторону.