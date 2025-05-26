Российская сторона будет реализовывать цели спецоперации, несмотря на критические заявления со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил аналитик из США Уилл Шрайвер в соцсети Х .

«Русским наплевать, чем сейчас недовольна разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им, черт возьми, угодно», — заявил он.

Так Шрайвер прокомментировал недовольство Трампа из-за происходящего на Украине. По словам эксперта, США придется с этим смириться, потому что они ничего не смогут сделать с Россией.

Ранее президент Америки назвал «беспричинными» действия России на Украине. Он отметил, что если бы российская сторона решила захватить всю постсоветскую республику, то это обернулось бы падением страны.

Несмотря на это, Трамп также раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского из-за его заявлений. Он призвал президента помолчать, потому что все его слова оборачиваются проблемами.