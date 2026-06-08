Консервы из мяса зараженных АЧС кабанов, предназначенные для ВСУ, передали эстонской армии и национальному продовольственному банку Eesti Toidupank. Подробности появились на сайте Delfi .

По сообщению эстонских СМИ, летом прошлого года всю территорию страны охватила африканская чума свиней. Власти предложили использовать мясо диких кабанов, отстреливаемых для сдерживания эпидемии, для производства консервов. Эту продукцию должны были направить на Украину для ВСУ.

Однако крупную партию тушенки из кабанятины передали не на Украину, а эстонской армии. Госпрограмма по утилизации отстрелянных кабанов превысила запланированные масштабы, Минсельхоз отчитался о закупке более 514 тысяч банок.

Российские военные через громкоговоритель призывают солдат ВСУ сдаться, напоминая о невыполненных обещаниях президента Владимира Зеленского. На украинскую сторону также перекидывают листовки.