Конкурента для ООН разглядели в Совете мира Трампа

Президент США Дональд Трамп пытается создать альтернативу ООН созданием Совета мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации источника, в уставе организации указано, что Совет мира описан как международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир.

Агентство сделало вывод, что теоретически Совет мира рассматривается как новая альтернатива ООН.

Трамп потребовал миллиард долларов за постоянное членство в Совете мира, глава Белого дома станет его первым председателем.

Американский чиновник уточнил, что вступление в Совет мира будет бесплатным, однако взнос в размере одного миллиарда долларов обеспечит участникам постоянное членство.

Приглашение участвовать в Совете мира уже отправили Канаде и Аргентине, а также некоторым странам Европы.

Ранее в Белом доме сообщили, кто войдет в состав совета. В частности, в него уже включили госсекретаря США Марко Рубио, зятя Трампа Джареда Кушнера и экс-премьера Британии Тони Блэра.