27 апреля 2024, 07:30
Украинку в конгрессе США невзлюбили на родине
WP: украинку из конгресса США невзлюбили на родине за отказ поддержать Киев
Конгрессвумен США украинского происхождения Викторию Спартц невзлюбили на родине за отказ поддержать новый пакет помощи Киеву. Об этом сообщила The Washington Post.
Женщина выросла в Чернигове. Горожане гордились тем, что ей удалось стать первым украинским членом конгресса. Отношение к ней среди соотечественников поменялось после отказа поддержать новый пакет помощи Киеву.
Реклама
Ее соседка по дому 50-летняя Наталья Хмельницкая заявила, что Спартц перестала быть украинкой. Близкий друг отца Спартц тоже выразил свое разочарование из-за позиции конгрессвумен, уточнили авторы материала.
По словам самого политика, она как американка должна быть предана людям, избравшим ее, а не правительству другой страны, из которой она уехала 24 года назад. Спартц заявила, что испытывает сочувствие по отношению к украинскому народу и солдатам, избравшим «плохих лидеров», за что теперь платят высокую цену, добавили авторы материала.
США
Конгресс США
Женщины
Киев
Реклама
Реклама