Мир 27 апреля 2024, 07:30 Украинку в конгрессе США невзлюбили на родине WP: украинку из конгресса США невзлюбили на родине за отказ поддержать Киев Pxhere

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Конгрессвумен США украинского происхождения Викторию Спартц невзлюбили на родине за отказ поддержать новый пакет помощи Киеву. Об этом сообщила The Washington Post.

Женщина выросла в Чернигове. Горожане гордились тем, что ей удалось стать первым украинским членом конгресса. Отношение к ней среди соотечественников поменялось после отказа поддержать новый пакет помощи Киеву.

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Ее соседка по дому 50-летняя Наталья Хмельницкая заявила, что Спартц перестала быть украинкой. Близкий друг отца Спартц тоже выразил свое разочарование из-за позиции конгрессвумен, уточнили авторы материала.

По словам самого политика, она как американка должна быть предана людям, избравшим ее, а не правительству другой страны, из которой она уехала 24 года назад. Спартц заявила, что испытывает сочувствие по отношению к украинскому народу и солдатам, избравшим «плохих лидеров», за что теперь платят высокую цену, добавили авторы материала.