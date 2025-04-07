Конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся в Черниговской области и носившая в девичестве фамилию Кульгейко, призвала украинские власти отказаться от территорий, занятых Россией, и добиться отставки Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«Я просто не понимаю, на каком основании они требуют сохранить за собой землю. Если бы они выигрывали, было бы дело другое», — заявила она.

Также, по мнению конгрессвумен, Зеленский оказал медвежью услугу украинскому народу, устроив скандал в Белом доме. Если его переизберут, Украина потеряет и оставшиеся территории, подчеркнула Спартц.

В начале специальной военной операции она активно поддерживала страну, в которой родилась, но позже изменила позицию и выступила против выделения Украине 61 миллиарда долларов помощи.

Ранее издание Politico сообщило, что союзники Украины боятся потерять контроль над ценными полезными ископаемыми.