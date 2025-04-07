Родившаяся на Украине конгрессвумен призвала смириться с потерей территорий
Telegraph: конгрессвумен Спартц призвала Украину смириться с потерей территорий
Конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся в Черниговской области и носившая в девичестве фамилию Кульгейко, призвала украинские власти отказаться от территорий, занятых Россией, и добиться отставки Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The Telegraph.
«Я просто не понимаю, на каком основании они требуют сохранить за собой землю. Если бы они выигрывали, было бы дело другое», — заявила она.
Также, по мнению конгрессвумен, Зеленский оказал медвежью услугу украинскому народу, устроив скандал в Белом доме. Если его переизберут, Украина потеряет и оставшиеся территории, подчеркнула Спартц.
В начале специальной военной операции она активно поддерживала страну, в которой родилась, но позже изменила позицию и выступила против выделения Украине 61 миллиарда долларов помощи.
Ранее издание Politico сообщило, что союзники Украины боятся потерять контроль над ценными полезными ископаемыми.