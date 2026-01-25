Конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала РИА «Новости» , что любит спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Она отметила, что всегда готова к встрече с ним.

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — ответила Луна на вопрос о том, когда состоится ее следующая встреча с Дмитриевым.

Ранее экс-советник американского президента Джордж Пападопулос высоко оценил встречу главы Российского фонда прямых инвестиций с Анной Паулиной Луной. Он заявил, что подобная встреча является потрясающим шагом вперед к возобновлению деловых связей между США и Россией.

Встреча российского политика и американской конгрессвумен прошла в октябре 2025 года. После нее глава РФПИ заявил, что среди американцев есть те, кто стремится понять российскую позицию.

Луна также сообщила, что Госдеп США одобрил визит четырех депутатов Госдумы для мирных переговоров. Конгрессвумен заявила, что обсуждения требуют холодной головы.