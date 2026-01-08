Четыре депутата Госдумы получат приглашение в США для мирных переговоров

Госдепартамент США оформил разрешение на визит четырех депутатов Государственной думы России для мирных переговоров. Об этом в своей публикации в социальной сети X сообщила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

Она поблагодарила госсекретаря Марко Рубио за помощь в организации этой встречи. Луна отметила, что мир всегда должен побеждать, а обсуждения требуют холодной головы.

«Направила этим членам официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, позже в этом месяце», — написала конгрессвумен.

Целью визита она назвала переговоры по мирному урегулированию и обсуждение других тем.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что стороны украинского конфликта близки к мирному урегулированию.