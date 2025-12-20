В США назвали встречу Дмитриева и конгрессвумен Луны потрясающим шагом

Экс-советник лидера США Дональда Трампа Джордж Пападопулос высоко оценил встречу главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Встреча <… > является потрясающим шагом вперед к возобновлению переговоров и деловых связей между Соединенными Штатами и Россией», — сказал он.

Переговоры Дмитриева и Луны состоялись в октябре. После них глава РФПИ заявил, что среди американцев есть те, у кого существует стремление понять российскую позицию.

Ранее стало известно, что конгрессвумен ответила на критику ее контактов с делегацией России, назвав ее полной глупостью.