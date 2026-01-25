Конгрессвумен Луна пригласит Дмитриева на саммит в США в марте

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна планирует пригласить спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева на саммит в Вашингтоне, который намечен на март 2026 года. Об этом она заявила в интервью РИА «Новости» .

«Здесь, в Вашингтоне, в марте состоится большой саммит, и мы направим приглашение», — рассказала Луна, не уточнив, о каком именно мероприятии идет речь.

При этом конгрессвумен дала понять, что возможная встреча для нее имеет не только рабочий характер. Она призналась, что относится к Дмитриеву с особой теплотой и была бы рада увидеться с ним в любое время.

Ранее конгрессвумен сообщала, что получила одобрение Госдепартамента США на визит в Вашингтон четырех депутатов Госдумы — эта встреча, как ожидается, состоится в конце января.

Анна Паулина Луна представляет Республиканскую партию, избрана в конгресс от штата Флорида, является ветераном ВВС США и входит в комитет палаты представителей по иностранным делам.