Госдеп назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией

Затянувшийся конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — США и Россией. Об этом телеканалу Fox News заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Он рассказал, что президент США Дональд Трамп воспринимает противостояние между Украиной и Россией как затянувшийся и зашедший в тупик конфликт

«Честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — подчеркнул Рубио.

Он отметил необходимость скорейшего завершения конфликта.

Ранее Белый дом приостановил военную помощь Украине и перестал предоставлять ВСУ разведданные. ЦРУ таким образом хочет «призвать всех к ответственности за установление мира», сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих.

Советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что США могут возобновить помощь Украине, если добьются успехов в переговорах с ней. В этом случае президент рассмотрит «прекращение этой паузы».