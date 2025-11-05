Конфискация российских активов сделает Европу изгоем

Евросоюзу придется пожертвовать собой ради поддержки Украины, ведь в случае конфискации российских зарубежных активов он станет изгоем на мировой арене. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил об этом в соцсети X .

«Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется жертвовать собой», — сказал он.

Дизен прокомментировал статью Politico о том, что Международный валютный фонд откажется финансировать Украину без репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Он предупредил, что согласие использовать эти деньги приведет к изоляции Евросоюза.

Ранее МВФ настоял на том, чтобы ради получения очередного кредита правительство Украины согласилось на девальвацию гривны. По расчетам специалистов, это позволит увеличить доходы бюджета, но подстегнет рост потребительских цен на импортные товары.