Паника в Киеве. Требование МВФ поставило крест на Украине
Bloomberg: МВФ потребовало от Киева обрушить гривну ради кредитов
Международный валютный фонд крайне настойчиво предлагает Украине пойти на девальвацию гривны. Эту информацию предоставили источники Bloomberg.
Агентство называет позицию МВФ «давлением». Фонд считает, что девальвация поможет Киеву увеличить доходы бюджета и стабилизировать экономику перед получением нового кредита.
По сути Украине предлагают специально обесценить национальную валюту. Тогда цены на украинские товары за границей станут ниже, а экспорт может вырасти. Но украинских граждан это значит обратное — продукты, техника и лекарства, которые завозятся из-за рубежа, подорожают.
Украинские власти против такого шага. В Нацбанке полагают, что обесценивание гривны вызовет новую волну инфляции и может окончательно подорвать доверие к экономике.
Кроме того, почти половина бюджета Украины держится на помощи Запада, и если гривна упадет, то стартовавшая следом инфляция сотрет и всю финансовую подушку, которая еще осталась у страны.
Аналитики Bloomberg считают, что в Киеве боятся не только экономических, но и политических последствий.
Украинцы, по мнению опрошенных агентством специалистов, уже устали от роста цен и постоянных кризисов. Новое падение гривны может вызвать протесты и недовольство властью.
