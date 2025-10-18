Паника в Киеве. Требование МВФ поставило крест на Украине

Агентство называет позицию МВФ «давлением». Фонд считает, что девальвация поможет Киеву увеличить доходы бюджета и стабилизировать экономику перед получением нового кредита.

По сути Украине предлагают специально обесценить национальную валюту. Тогда цены на украинские товары за границей станут ниже, а экспорт может вырасти. Но украинских граждан это значит обратное — продукты, техника и лекарства, которые завозятся из-за рубежа, подорожают.

Украинские власти против такого шага. В Нацбанке полагают, что обесценивание гривны вызовет новую волну инфляции и может окончательно подорвать доверие к экономике.

Кроме того, почти половина бюджета Украины держится на помощи Запада, и если гривна упадет, то стартовавшая следом инфляция сотрет и всю финансовую подушку, которая еще осталась у страны.

Аналитики Bloomberg считают, что в Киеве боятся не только экономических, но и политических последствий.

Украинцы, по мнению опрошенных агентством специалистов, уже устали от роста цен и постоянных кризисов. Новое падение гривны может вызвать протесты и недовольство властью.

