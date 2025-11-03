Украина столкнулась с риском потери финансирования МВФ

Отказ Бельгии конфисковать российские активы может оставить Украину без финансирования МВФ. Об этом сообщила газета Politico .

Источники издания в ЕС отметили, что в финансовой устойчивости Украины фонд убедил бы «репарационный кредит», сформированный за счет замороженных российских средств.

Против схемы выступила Бельгия — в стране находится большая часть активов. По информации Corriere della Sera, против также Франция и Италия.

Времени, чтобы согласовать позиции, у Евросоюза, по мнению экспертов, нет. Новый транш Украине от МВФ должны одобрить в декабре. Речь идет о сумме порядка восьми миллиардов евро. Если в Брюсселе не достигнут согласия, вероятнее всего, деньги страна не получит.