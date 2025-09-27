Изменившаяся позиция американского президента Дональда Трампа по Украине на самом деле не сулит Киеву ничего хорошего. Об этом заявил журналист Bloomberg Марк Чэмпион.

По его словам, заявления главы США о европейской поддержке, при которой Украина якобы может восстановить старые границы, говорят о нежелании Соединенных Штатов возвращаться к защите киевского режима.

«Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», — указал в статье Чэмпион.

Ранее в Великобритании раскрыли, что могло повлиять на позицию главы Белого дома. Журналисты предположили, что перед этим Трамп обсуждал украинский кризис с королем Карлом III.