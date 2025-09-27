Конец последней надежды. В США объяснили, что смена позиции Трампа значит для Украины
Bloomberg: смена позиции Трампа по Украине лишает Киев надежды
Изменившаяся позиция американского президента Дональда Трампа по Украине на самом деле не сулит Киеву ничего хорошего. Об этом заявил журналист Bloomberg Марк Чэмпион.
По его словам, заявления главы США о европейской поддержке, при которой Украина якобы может восстановить старые границы, говорят о нежелании Соединенных Штатов возвращаться к защите киевского режима.
«Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», — указал в статье Чэмпион.
Ранее в Великобритании раскрыли, что могло повлиять на позицию главы Белого дома. Журналисты предположили, что перед этим Трамп обсуждал украинский кризис с королем Карлом III.