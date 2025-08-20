Конец доктрине Трумэна? Трамп решил изменить многолетнюю политику США

Globe and Mail: США при Трампе больше не желают следовать доктрине Трумэна

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме может стать финальным аккордом американской внешнеполитической программы, действовавшей с 1947 года. Об этом сообщило канадское издание The Globe and Mail .

«Это момент нежелания Америки следовать принципам доктрины Трумэна, которая так сильно повлияла на всех нас», — подчеркнул историк Ратгерского университета Дэвид Гринбер.

По данным издания, после прихода Трампа США прекратили безвозмездную военную поддержку Украины и теперь согласны только продавать оружие, к тому же не напрямую, а через европейские страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настолько заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, что даже отказался уходить в ежегодный отпуск.