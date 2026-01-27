На Западе верили, что затягивание украинского конфликта навредит России, но не учли, что пострадают и сами. Об этом заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Deep Dive .

По его словам, на Западе изначально понимали, что украинцы не смогут победить в этом конфликте. При этом считали, что он должен продолжаться.

«Смысл был в том, чтобы затянуть войну как можно на дольше, ведь украинцы для них не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель. Вот и все», — отметил он.

Только эскалация способна навредить и Западу, ведь все может пойти наперекосяк.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время дискуссии с евродепутатами заявил, что Киеву придется принять окончательное компромиссное решение по территориям. Также появилась информация, что члены НАТО обсудили снятие ограничений на вооружение, отправленное Украине.