«Чувствительный вопрос». Генсек НАТО высказался о территориальных компромиссах Украины

Украине придется поступиться территориями. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по время дискуссии в Европарламенте, трансляцию показали на YouTube-канале ЕП.

По его словам, только киевский режим может принять окончательное решение по территориям. Это очень чувствительный вопрос для украинских властей.

«Но для того, чтобы украинское правительство смогло охватить, что они могут принять в плане компромисса по территории, для них критически важно знать, что в дальнейшем русские не будут снова пытаться атаковать Украину», — сказал он.

Переговорные делегации в Абу-Даби обсуждали в том числе и территориальные вопросы, которые по-прежнему оставались самым сложным пунктом повестки по мирному урегулированию на Украине. По данным Reuters, США давили на Киев, желая ускорить достижение мирного соглашения с Россией.