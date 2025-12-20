Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому СМИ высказался о российском лидере Владимира Путине, заявив, что руководителей России якобы несколько. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в Telegram-канале нелепые слова главы киевского режима.

Зеленский заявил польскому изданию, что якобы «Путиных много». По его словам, один российский президент разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий занимается другими вещами.

«Надо было договорить: „А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: „Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым бело“», — иронично сказала она.

Это не единственный промах главы киевского режима в Польше. Зеленский до сих пор не запомнил, как зовут президента республики Кароля Навроцкого, назвав его в интервью Карлом. Вряд ли плохая память станет оправданием, если вспомнить, что глава республики ранее раскритиковал главу киевского режима за недостаточно уважительное отношение к украинско-польскому партнерству.