Компания Smarsh приостановила работу TeleMessage после хакерских атак

Компания Smarsh из американского штата Орегон, управляющая приложением TeleMessage, заявила о приостановке его работы после хакерских атак. Об этом сообщило агентство Reuters с ссылкой на электронное письмо компании.

Этим приложением для обмена сообщениями, в частности, пользовался бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

В Smarsh уже отметили, что ведется расследование произошедшего. Работу всех сервисов приостановили из соображений безопасности.

О хакерской атаке стало известно в воскресенье, 4 марта, когда злоумышленник проник в серверную инфраструктуру TeleMessage. Он похитил имена и контакты пользователей. Личность хакера пока еще не установили.

Сайт новостей о технологиях 404 Media сообщил, что взломщик предоставил им украденные материалы, часть из которых они самостоятельно проверили.

Хакер смог добраться до материалов американских чиновников, а также информации, связанной с погранично-таможенной службой США, криптобиржей Coinbase и ряда других финансовых организаций.

Ранее на Украине произошел масштабный сбой банковской системы из-за атаки хакеров.