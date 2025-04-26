На Украине произошел масштабный сбой банковской системы

В банковской системе Украины произошел масштабный сбой. Пользователи временно лишились возможности оплачивать картами покупки в магазинах и поездки в транспорте, сообщил «24 канал».

Сбои зафиксировали в работе Apple Pay и Google Pay, также недоступны оказались украинские онлайн-сервисы «Дия» (аналог «Госуслуг» — прим. ред.) и «Новая почта».

Основатель «Монобанка» Олег Гороховский заявил, что платежные системы вышли из строя из-за атаки хакеров.

«Идет хакерская атака на один из крупнейших дата-центров», — написал бизнесмен в Telegram-канале.

В «Дии» сбой объяснили техническими обновлениями в одном из ключевых дата-центров. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

«Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой. Приносим извинения за временные неудобства», — указали в сообщении.

Ранее стало известно, что масштабный сбор произошел в российской Системе быстрых платежей. Пользователи не могли открыть мобильное приложение и оплатить покупки. Количество жалоб превысило две тысячи.