Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет ракетами «воздух — воздух»

Турецкий производитель Baykar представил свой новейший беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma. Во время испытаний беспилотник успешно поразил самолет ракетами «воздух — воздух». Это достижение, по словам разработчиков, считается беспрецедентным, сообщило РИА «Новости» .

«В рамках тестового сценария на полигоне над Синопом был запущен высокоскоростной самолет-мишень с реактивным двигателем. Он был обнаружен и отслежен радаром ASELSAN MURAD AESA, интегрированным в Kızılelma. Как только радар точно зафиксировал цель, Kızılelma запустил ракету „воздух — воздух“ GÖKDOĞAN BVR с крыла», — отметили в пресс-службе компании-разработчика.

Цель была достигнута с высокой точностью, добавили там. Многие современные беспилотные истребители разрабатываются для поражения наземных целей.

В компании также заявили, что ни одна беспилотная платформа до сих пор не смогла поразить воздушную цель. Kızılelma первой в мире доказала возможность удара «воздух — воздух». Это открывает новую страницу в истории авиации.

В полете Kızılelma сопровождали пять истребителей F-16 и БПЛА Akıncı.

