Командиры ИГИЛ получили беспилотники для нападения на военные базы РФ в Сирии

Полевые командиры Исламского государства* получили боевые дроны для выполнения задачи по нападениям на военные базы России в Сирии. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

Также в СВР заявили, что США и Великобритания готовят теракты против российских военных баз в Сирии.

Ранее стало известно, что американские военные ударили по объекту в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке республики и ликвидировали главаря ИГИЛ* Абу Юсуфа.

Государственный переворот в Сирии случился в начале декабря. Оппозиция взяла под контроль несколько городов, включая Дамаск. Сирийский лидер Башар Асад уволился, улетел в Россию и попросил политического убежища.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.