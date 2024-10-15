Командир спецназа КСИР появился на публике после сообщений о гибели

Командующий Силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике после сообщений о его гибели. Об этом сообщила иранская государственная телекомпания
IRIB.
Каани приехал в тегеранский аэропорт Мехрабад, чтобы встретить тело сослуживца, генерал-майора Аббаса Нилфорушана, погибшего в Бейруте в конце сентября. Его заметили на кадрах рядом с родными убитого.
До этого агентство Reuters сообщало, что
генерал не выходил на связь после израильской атаки по ливанской столице 4 октября.
В самом КСИР тем временем предупредили, что на случай вступления в вооруженный конфликт
у иранского командования есть несколько планов. Какой из них выберут, будет зависеть от действий Израиля.
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