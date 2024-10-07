Командир спецназа КСИР пропал после ударов Израиля по Бейруту

Командующий спецназом «Аль-Кудс» в составе КСИР Исмаил Каани не выходил на связь после израильской атаки по Бейруту. Об этом агентству Reuters сообщили источники среди высокопоставленных иранских чиновников.
«Командующий иранскими силами „Аль-Кудс“ Исмаил Каани, который отправился в Ливан после убийства в прошлом месяце лидера „Хезболлы“… Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара, не выходил на связь после ударов по Бейруту», — сказано в сообщении агентства.
Израильская авиация атаковала южную окраину Бейрута 4 октября. Целью удара был возможный лидер «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин, преемник Хасана Насруллы.
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