Фильм о молодой разработчице моторных масел показали во Фрязине
Научно-популярный фильм о специалисте «Газпром нефти» Дарье Москаленко показали во Фрязине. Съемочной площадкой стал Московский завод смазочных материалов.
«Все вдохновение исходило из того места, где я снимал. Завод замечательный, отличный и современный. Тот самый случай, куда ты ни снимаешь, везде красота и современность», — отметил режиссер Антон Войцеховский.
Дарья занимается разработкой моторных масел, без которых сегодняшняя жизнь уже немыслима. На предприятии девушка работает четыре года. Пришла она туда, по собственным словам, чтобы решать амбициозные задачи. Свою работу Москаленко считает красивой и творческой. Кто-то пишет музыку, кто-то картины, а она создает масла.
Презентация прошла в концертном зале Детской школы искусств, реконструированном при поддержке компании. Зрителями стали школьники и студенты. Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев выразил уверенность, что подобные форматы заинтересуют подрастающее поколение и позволят выстроить полноценный социальный лифт.
«Компания „Газпромнефть — смазочные материалы“ очень заинтересована в том, чтобы приходили молодые, вовлеченные, яркие, целеустремленные люди, которые своей энергией могли бы помогать создавать лучшие продукты и лучшие решения», — отметил гендиректор Анатолий Скоромец.
Он добавил, что компания, следуя собственному девизу, ищет энергию в людях и реализует ее во благо общества.