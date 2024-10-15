Фильм о молодой разработчице моторных масел показали во Фрязине

«Все вдохновение исходило из того места, где я снимал. Завод замечательный, отличный и современный. Тот самый случай, куда ты ни снимаешь, везде красота и современность», — отметил режиссер Антон Войцеховский.

Дарья занимается разработкой моторных масел, без которых сегодняшняя жизнь уже немыслима. На предприятии девушка работает четыре года. Пришла она туда, по собственным словам, чтобы решать амбициозные задачи. Свою работу Москаленко считает красивой и творческой. Кто-то пишет музыку, кто-то картины, а она создает масла.