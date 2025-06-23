Командир КСИР погиб при ударе ЦАХАЛ по штабу корпуса

Один из командиров Корпуса стражей исламской революции Сардар Хусейн Неджат погиб при ударе Армии обороны Израиля по штабу формирования. Об этом сообщило издание Yediotnews со ссылкой на арабские источники.

«Штаб революционной гвардии подвергся бомбардировке, а Сардар Хусейн Наджат был ликвидирован», — уточнили авторы публикации.

Они добавили, что Наджат занимал высокую должность и отвечал за ключевую группу КСИР, которая координирует оборонную и военную деятельность.

Ранее стало известно об атаке ЦАХАЛ на шесть аэродромов в Иране. Удары пришлись на западные, центральные и восточные регионы страны. БПЛА уничтожили 15 иранских истребителей и вертолетов.