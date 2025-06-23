Командир КСИР погиб при ударе ЦАХАЛ по штабу корпуса

Yediotnews: командир КСИР Сардар Хусейн Неджат погиб при атаке ЦАХАЛ

Yin Dongxun/Xinhua
Фото: Yin Dongxun/Xinhua/www.globallookpress.com

Один из командиров Корпуса стражей исламской революции Сардар Хусейн Неджат погиб при ударе Армии обороны Израиля по штабу формирования. Об этом сообщило издание Yediotnews со ссылкой на арабские источники.

«Штаб революционной гвардии подвергся бомбардировке, а Сардар Хусейн Наджат был ликвидирован», — уточнили авторы публикации.

Они добавили, что Наджат занимал высокую должность и отвечал за ключевую группу КСИР, которая координирует оборонную и военную деятельность.

Ранее стало известно об  атаке ЦАХАЛ на шесть аэродромов в Иране. Удары пришлись на западные, центральные и восточные регионы страны. БПЛА уничтожили 15 иранских истребителей и вертолетов.

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