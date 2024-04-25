Поставка ракет ATACMS поставит под угрозу Крым и новые территории России | 360°

Мир 25 апреля 2024, 02:40 Поставка ракет ATACMS поставит под угрозу Крым и новые территории России Посол Антонов: ВС РФ продолжат сбивать поставленные США Украине ракеты ATACMS РИА «Новости»

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Американские дальнобойные ракеты ATACMS, поставленные Вооруженным силам Украины, будут угрожать Крыму и новым территориям России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова привело РИА «Новости».

«Местные чиновники „задним числом“ подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать», — заявил дипломат.

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Антонов добавил, что из-за передачи ATACMS Украине усиливается угроза безопасности не только Крыма, включая Севастополь, но и новых российских регионов и других городов РФ.

Дипломат заверил, что российские силы ПВО уже сбили несколько американских ракет. По его словам, так будет происходить и дальше.

Посол также назвал ложью заверения США, что ракеты ATACMS не будут использоваться для ударов по территории России. Он напомнил, что ВСУ наносили удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим.

Ранее газета Politico написала, что Украина тайно получила ракеты ATACMS еще в марте и уже дважды использовала их для удара по российским целям.