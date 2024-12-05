WSJ: Украина готова к переговорам с Россией, но выдвигает условия

Украина готова заявить о готовности начать переговоры с Россией и подписать мирное соглашение, но с рядом условий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации источника, киевский режим намерен продемонстрировать «готовность к миру», но речь идет исключительно про «долгосрочный и устойчивый мир».

Такая позиция предусматривает определенные условия, которые якобы гарантируют безопасность Украины в будущем.

Журналисты напомнили, что Вашингтон недавно посетил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его визит был нацелен на установление контактов с представителями избранного президента США Дональда Трампа, на встрече присутствовали будущий вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, а также помощники Трампа Кит Келлог и Майл Уолтц.

Ранее СМИ также сообщали, что команда Трампа подготовила три плана для урегулирования конфликта на Украине.