WSJ узнала о готовности Украины к переговорам с Россией при определенных условиях
WSJ: Украина готова к переговорам с Россией, но выдвигает условия
Украина готова заявить о готовности начать переговоры с Россией и подписать мирное соглашение, но с рядом условий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По информации источника, киевский режим намерен продемонстрировать «готовность к миру», но речь идет исключительно про «долгосрочный и устойчивый мир».
Такая позиция предусматривает определенные условия, которые якобы гарантируют безопасность Украины в будущем.
Журналисты напомнили, что Вашингтон недавно посетил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его визит был нацелен на установление контактов с представителями избранного президента США Дональда Трампа, на встрече присутствовали будущий вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, а также помощники Трампа Кит Келлог и Майл Уолтц.
Ранее СМИ также сообщали, что команда Трампа подготовила три плана для урегулирования конфликта на Украине.