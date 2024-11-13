Команда Трампа анонсировала кадровые чистки в Пентагоне

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит указ о кадровых чистках в Пентагоне. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
По его данным, в первую очередь указ затронет высших военачальников, виновных в бегстве американских войск из Афганистана в 2021 году. Для этого Трамп создаст «военный совет» из влиятельных отставников, которые смогут выдвигать предложения об увольнении тех или иных генералов и адмиралов.
Ранее избранный президент США предложил возглавить Пентагон ведущему Fox News и отставному майору американской армии Питу Хегсету. Главой ЦРУ же станет Джон Рэтклифф, который в первое президентство Трампа возглавлял Национальную разведку и которого обвиняли в предоставлении компромата на Джо Байдена.
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