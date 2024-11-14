Команда Трампа анонсировала беспрецедентную кадровую чистку в Пентагоне

Reuters: команда Трампа готовит списки на увольнение генералов из Пентагона

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит беспрецедентные кадровые чистки в Пентагоне. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его информации, уволят всех офицеров, так или иначе связанных с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, в том числе действующего главу ведомства Чарльза Брауна.

«И сделают это немедленно», — добавил источник агентства.

По информации The Wall Street Journal, новая команда планирует создать «военный совет», в который войдут влиятельные отставники. Их задачей станет выдвигать предложения об отставке действующих военачальников.

Ранее Трамп выдвинул на пост министра обороны ведущего Fox News, отставного майора американской армии, ветерана войн в Афганистане и Ираке Пита Хегсета.