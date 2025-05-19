Команда Байдена раскрыла способы борьбы с его постоянными оговорками

Члены предвыборной кампании бывшего президента США Джо Байдена испытывали большие сложности с публикацией видео его выступлений из-за странного поведения и оговорок в речи. Об этом сообщило издание Semafor .

«Сотрудники часто использовали замедленную съемку Байдена, чтобы люди не замечали, как медленно он ходит в реальном времени, и дополнительно редактировали видео, чтобы скрыть его огрехи», — рассказали журналисты.

Кроме того, иногда его команде приходилось привлекать к созданию видеороликов с участием Байдена режиссера Стивена Спилберга и много работать над спецэффектами и монтажом.

Редакция Semafor раскрыла и некоторые другие детали книги «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова», посвященной деятельности экс-главы Белого дома и запланированной к публикации на 20 мая.

По словам авторов, Алекса Томпсона и Джейка Таппера, штаб Байдена тщательно скрывал потенциально опасную информацию о нем. Например, нескольким крупным СМИ запретили публиковать материалы о психическом расстройстве политика.

Ранее бывший американский президент обратился к агентству талантов Creative Artists Agency (CAA), которое специализируется на поиске работы для творческих личностей.