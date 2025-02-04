Байден обратился в агентство талантов CAA, чтобы найти работу

Бывший американский президент Джо Байден заключил сделку с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA), которое специализируется на поиске работы для творческих личностей. Об этом сообщила сама организация в Instagram*.

«Бывший президент Джо Байден подписал [соглашение о сотрудничестве] с CAA», — заявили в Creative Artists Agency.

Агентство уже работало с Байденом с 2017 по 2020 годы. В тот период он занимал должность вице-президента. Во время сотрудничества политик издал книгу мемуаров «Обещай мне, папа» и провел большое количество выступлений. Сейчас планы бывшего главы государства неизвестны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал Байдена. По его словам, экс-президент США в 2022 году недостаточно сделал для Украины. Стране пришлось «сражаться в одиночку».

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